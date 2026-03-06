05/03/2026 13:53

【兩會焦點】科技部部長陰和俊：去年基礎研究投入佔比創歷史新高

《經濟通通訊社5日專訊》科技部部長陰和俊在人大會議「部長通道」集中採訪活動上表示，2025年，全社會研發投入超過3.92萬億元（人民幣．下同），強度達到2.8%。基礎研究投入接近2800億元，佔比達7.08%，創歷史新高。



「在春節晚會上，從去年的扭秧歌兒、轉手絹到今年的翻跟頭、演小品，十八般武藝，盡享盛世。開源大模型領跑全球，芯片攻關取得新突破。創新藥迅猛發展。去年中國批准的創新藥達到76個，對外授權交易的總額超過1300億元。」陰和俊說。



陰和俊還指出，「十五五」時期是加快實現高水平科技自立自強，建設科技強國的關鍵時期。科技部將強化高質量的科技供給，抓緊部署實施一批國家重大科技項目，特別是要加強集成電路、人工智能、生物製造、量子科技、腦機接口、核聚變能等領域的科技攻關，為產業發展提供更強有力的科技支撐。(wn)