05/03/2026 08:40

【兩會焦點】路透：工作報告將今年經濟增長目標定在4.5%-5%，赤字率4%，超長期特別國債1.3萬億

《經濟通通訊社5日專訊》全國人大會議今日上午開幕，聽取國務院總理李強關於政府工作的報告。《路透》看到的官方報告顯示，中國今年目標經濟同比增長4.5%-5%，在實際工作中努力爭取更好結果，去年為「5%左右」；這是中國年度目標增速首次低於5%，此前連續三年增速目標都在「5%左右」。



*CPI漲幅2%左右，赤字率擬按4%左右安排*



官方報告還提出，目標居民消費價格(CPI)漲幅2%左右，和去年一致。2026年赤字率擬按4%左右安排，擬安排地方政府專項債4.4萬億元人民幣；擬發行超長期特別國債1.3萬億元人民幣，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。



《路透》指出，過去20年間，中國僅在2020年因新冠疫情影響未提出年度經濟增速目標，在2022年同樣受疫情影響未能完成經濟增速目標。



全國31省2026年經濟增速目標早已出爐，有七省設立了區間增速目標，其中包括廣東、浙江兩個經濟強省。亦有多省表示要在實際工作中努力爭取更好結果。(ry)