05/03/2026 17:38

【ＡＩ】階躍星辰Step 3.5 Flash全面開源，衝上OpenClaw榜首

《經濟通通訊社5日專訊》中國大模型創業公司階躍星辰(StepFun)的新一代基座模型Step 3.5 Flash昨日全面開源後，全球熱度進一步攀升，模型調用量在全球知名開源項目OpenClaw上已迅速攀升至全球第一。前五名中，緊隨其後的是MiniMax M2.5、Trinity Large Preview(free)、Kimi K2.5，以及Claude Sonnet 4.6--來自中國大模型創業公司的基座模型佔據了過半席位。



階躍星辰被視為「AI六小虎」之一。其官網顯示，公司成立於2023年4月，是行業領先的通用大模型創業公司，已對外發布Step系列通用大模型矩陣。1月26日，階躍星辰完成超50億元人民幣B+輪融資，一舉刷新過去12個月中國大模型賽道單筆最高融資紀錄。(jq)