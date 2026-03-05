05/03/2026 17:13

【中東戰火】中企新石器無人車暫停在阿聯酋阿布扎比運營

《經濟通通訊社5日專訊》據《第一財經》今日報道，中國無人配送企業--新石器暫時停止無人車在阿聯酋阿布扎比的日常運營。該公司表示暫停運營是為配合阿聯酋政府相關部門部署要求，以及保障人員安全和團隊資產安全因素考慮。



新石器無人車中東地區相關負責人表示，此前幾個月一直在籌備更多無人車在阿聯酋的規模化運營工作，批量車隊已於上月底運抵當地，車輛、技術、運營體系均已準備就緒。會和當地監管機構及合作夥伴保持緊密溝通，適時安排恢復運營。



中國自動駕駛企業視中東為出海首選目的地，但受中東緊張局勢影響，此前文遠知行已暫時停運阿聯酋迪拜Robotaxi車隊；百度蘿卜快跑亦暫停阿聯酋的無人駕駛測試。(jq)