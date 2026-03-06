05/03/2026 09:24

【兩會焦點】李強：地緣政治風險持續上升，供強需弱矛盾突出

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。



李強表示，外部環境變化影響加深，地緣政治風險持續上升，世界經濟動能疲弱，多邊主義、自由貿易受到嚴重衝擊。國內經濟發展和轉型中面臨的老問題、新挑戰仍然不少。新舊動能轉換任務艱巨，供強需弱矛盾突出，市場預期偏弱，重點領域風險隱患較多。一些企業經營困難，群眾就業和增收難度加大，部分地方財政收支矛盾突出，房地產市場仍在調整。公共服務仍有不少短板弱項。



李強並指，政府工作存在不足，一些政策實施效果仍待提高，一些幹部抓高質量發展的能力不足、辦法不多，有的政績觀存在偏差，不作為、亂作為、假作為，搞表面文章，一些領域和地方腐敗問題依然多發。困難不容忽視，信心必須堅定。中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，制度優勢和大國優勢不斷彰顯。「經歷了風雨洗禮，我們的意志更加堅強、步伐更加堅定，只要用足用好優勢、妥善應對挑戰，中國的發展前景一定更加可期」。(jq)