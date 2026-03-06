05/03/2026 09:39

【兩會焦點】李強：今年經濟增長預期目標是4.5%－5%，失業率5.5%左右

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。



李強表示，今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5%-5%，在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。



李強稱，提出這些預期目標，主要考慮是開局之年為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。其中，經濟增長目標同2035年遠景目標總體銜接，與中國經濟長期增長潛力基本吻合，實現這個目標具備有利條件，各地區要結合實際，通過扎實工作爭取好的結果。(jq)