05/03/2026 09:43

【兩會焦點】李強：繼續實施適度寬鬆貨幣政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。



李強表示，今年繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。優化創新結構性貨幣政策工具，適當增加規模，完善實施方式。



暢通貨幣政策傳導機制，充分發揮數據要素、知識產權等無形資產作用，強化考核評估、融資擔保、風險補償等支持措施，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。(jq)