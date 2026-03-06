05/03/2026 08:27

【兩會焦點】全國人大9時開幕，李強作政府工作報告，今年GDP目標4.5%至5%

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議上午9時在人民大會堂開幕，聽取國務院總理李強關於政府工作的報告。根據多家外媒引述已看到的政府工作報告內容，中國今年的GDP增速目標為4.5%至5%，這一目標較去年5%左右的增速有所下調，與市場預期一致。



今日上午召開的人大四次會議議程包括：



審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案



審查國務院關於2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告及2026年國民經濟和社會發展計劃草案



審查國務院關於2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告及2026年中央和地方預算草案



聽取全國人大常委會副委員長李鴻忠關於中華人民共和國生態環境法典草案的說明、關於中華人民共和國民族團結進步促進法草案的說明、關於中華人民共和國國家發展規劃法草案的說明。



下午，各代表團舉行全體會議，審議政府工作報告。(ct)