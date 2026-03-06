05/03/2026 09:51

【兩會焦點】李強：2000億元超長期特別國債資金支持大規模設備更新

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。



李強表示，今年要加緊培育壯大新動能。堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，因地制宜發展新質生產力，建設現代化產業體系。優化提升傳統產業。持續推進重點產業提質升級，新部署一批重大技術改造升級項目，安排2000億元人民幣超長期特別國債資金支持大規模設備更新。實施新一輪製造業重點產業鏈高質量發展行動，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，打造一批國家先進製造業集群。



同時，推行普惠性「上雲用數賦智」服務，持續加大對中小企業數智化轉型的支持。拓展智能製造，新建設一批智能工廠和智慧供應鏈。發展智能建造，培育現代化建築產業鏈。加快推進標準升級，強化質量監督和品牌建設，支持企業提供更加優質、更具特色的產品。(jq)