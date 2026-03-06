05/03/2026 09:53

【兩會焦點】李強：加快高水平科技自立自強，全鏈條推進關鍵核心技術攻關

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。



李強表示，今年要加快高水平科技自立自強。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，全面增強自主創新能力，為高質量發展提供科技支撐。加強原始創新和關鍵核心技術攻關。發揮新型舉國體制優勢，全鏈條推進關鍵核心技術攻關，組織實施好重大科技項目，強化戰略前沿領域布局，產出更多原創性成果。



同時，繼續提高基礎研究投入比重，加大長期穩定支持。統籌國家戰略科技力量建設，深化科研院所改革，加強國家實驗室和重大科技任務、重大科技基礎設施統籌部署，全面強化科技基礎條件自主保障。加強科學技術普及。弘揚科學家精神，深化科技評價體系改革，優化有利於原創性、顛覆性創新的環境。(jq)