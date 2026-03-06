05/03/2026 09:57
【兩會焦點】李強：培育量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業
▷ 李強在全國人大會議提出培育量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業
▷ 政府工作報告要求實施產業創新工程，打造集成電路等新興支柱產業
▷ 中國將發展智能經濟，推進智算集群、算電協同等新基建工程
*推動更多初創企業加快成長為科技領軍企業*
李強表示，今年要培育壯大新興產業和未來產業。實施產業創新工程，鼓勵央企國企帶頭開放應用場景，打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。構建促進專精特新中小企業發展壯大機制，培育獨角獸企業。高效用好國家創業投資引導基金，大力發展創業投資、天使投資，政府投資基金要帶頭做耐心資本，推動更多初創企業加快成長為科技領軍企業。
擴能提質服務業。深化先進製造業和現代服務業融合發展試點。壯大科技服務市場，促進軟件服務價值提升。發展金融、現代物流、知識產權、檢驗檢測等生產性服務業。促進生活性服務業高品質、多樣化、便利化發展。有序放寬服務業准入限制，擴大重點領域服務業投資。健全服務業國家標準，培育「中國服務」品牌。
*實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程*
另外，要打造智能經濟新形態。深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式。支持人工智能開源社區建設，促進開源生態繁榮。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。加快發展衛星互聯網。打造「5G+工業互聯網」升級版。深化數據資源開發利用，健全數據要素基礎制度，建設高質量數據集。完善人工智能治理。(jq)