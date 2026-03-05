05/03/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升117點子，止四連跌，報6.9003

《經濟通通訊社5日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9003，較上個交易日4時30分收盤價升117點子，止四連跌，全日在6.8760至6.9025之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌109點子，報6.9033。



今日人民幣兌一美元中間價報117點子，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預期略微偏強3點子。近期外圍市場避險情緒，監管層有意穩定市場預期。



市場人士指出，亞洲時段美元漲勢暫歇，最新公布的中國今年經濟增長等目標也基本符合預期，短期逢高結匯客盤料為人民幣提供支撐，匯價料跟隨美元方向波動。



馬來亞銀行最新報告認為，今日中間價實際值與預期的差距已基本消失，此前中國人行多次強調人民幣會雙向波動，預計美元/離岸人民幣將維持在6.83-6.94元區間。(jq)