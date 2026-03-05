05/03/2026 15:18

▷ 2024年中國經濟增長目標定為4.5%-5%

▷ 赤字率擬按4%安排，專項債4.4萬億元

▷ 超長期特別國債發行1.3萬億元支持建設 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社5日專訊》國務院總理李強今日在十四屆全國人大四次會議開幕會上發表《政府工作報告》，《報告》將今年經濟增長目標定於4.5%-5%，並要求「在實際工作中努力爭取更好結果」；2026年赤字率擬按4%左右安排；擬安排地方政府專項債4.4萬億元人民幣；擬發行超長期特別國債1.3萬億元人民幣，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。*東吳證券：GDP以4.5%為底線，盡量爭取達5%左右*東吳證券首席經濟學家蘆哲解讀《報告》稱，調整增長目標是從實際出發，也是為調結構和改革留出空間，4.5%-5%並非簡單的高於4.5%即可，而是以4.5%為底線，盡量爭取達到5%左右。蘆哲又預計，短期總量寬鬆概率下降，未來政策重心將通過維持低利率環境來緩解企業壓力，同時避免過度擠壓商業銀行的淨息差。他仍然認為今年有降息的空間和概率，基準預期為主要政策利率7天期逆回購利率或有1次降息操作、或有50個基點左右的「降準」操作，同時保留2次降息的可能。*ING：決策層不打算過度依賴新刺激措施推動增長*ING大中華區首席經濟學家宋林則認為，新的增長目標顯示出對今年經濟增速放緩的容忍度，這將賦予政策制定者更大空間來追求高質量發展。赤字率和債券發行規模持穩顯示出政策定力，決策層並不打算過度依賴新的刺激措施來推動增長。但今年財政政策效能仍有望提升，更多資金可能真正流入實體經濟。(sl)