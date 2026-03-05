05/03/2026 15:59

【中東戰火】中國外交部：將派中東問題特使翟雋出訪，推動局勢降溫

《經濟通通訊社5日專訊》中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方對當前中東地區緊張局勢深表關切，中方將派中國政府中東問題特使翟雋於近期訪問中東地區，為推動緊張局勢降溫作出積極努力。



毛寧表示，近日王毅外長分別同俄羅斯、伊朗、阿曼、法國、以色列、沙特、阿聯酋等國外長通電話，就地區局勢深入交換意見，強調應遵守聯合國憲章宗旨和原則，反對在國際關係中動輒使用武力，指出必須立即停止軍事行動，盡快重回對話談判，避免緊張局勢進一步升級，戰火進一步蔓延。衝突當事方應切實履行國際義務，保障平民安全，避免攻擊民用設施，戰事延宕衝突升級不符合任何一方的利益。



毛寧並指，中方認為戰爭和武力無法從根本上解決問題，對話談判才是解決問題的正確路徑。應該堅持通過政治外交手段化解矛盾分歧。中方將繼續同包括衝突當事方在內的有關各方保持溝通，加強斡旋，凝聚共識。(sl)