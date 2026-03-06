05/03/2026 16:19

【兩會焦點】人大代表田軒：建議盡量不調休、盡量擴大公共假期

《經濟通通訊社5日專訊》據內媒報道，全國人大代表、北京大學博雅特聘教授田軒在兩會期間被媒體問及對調休的看法時，建議盡量不要調休、盡量擴大公共假期。他認為，雖然調休確實能夠延長假期，但從休息到工作模式的切換是比較難適應的，「誰也不願意連著上六七天、七八天的班」。



據了解，調休是內地不少打工人的「痛」，因為調休是通過挪用周末假期拼湊長假，導致節前或節後需連續工作至少6天，而且民眾都在長假期集中出行，衍生交通擠塞、景區人滿為患、消費成本攀升等問題。田軒此前曾在2023年公開談到調休，認為調休確實可以強化釋放部分的購買力，但是調休也要合理，不要因為調休而給居民工作、生活帶來困擾，建設適當增加和延長假期，釋放快樂消費的活力。



今年的《政府工作報告》在今年工作任務中提到，要深入實施提振消費專項行動，包括支持有條件的地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度。(sl)