05/03/2026 09:58
【兩會焦點】李強：深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣
《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。
李強表示，今年要深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式。支持人工智能開源社區建設，促進開源生態繁榮。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。加快發展衛星互聯網。打造「5G+工業互聯網」升級版。深化數據資源開發利用，健全數據要素基礎制度，建設高質量數據集。完善人工智能治理。(jq)
