05/03/2026 10:01
【兩會焦點】李強：調整優化消費稅徵稅範圍、稅率
《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。
李強表示，今年要推進財稅金融體制改革。加大財政資源和預算統籌力度，提高國有資本收益收取比例。加強財政科學管理，深化零基預算改革，進一步擴大中央部門試點範圍。健全地方稅體系，拓展地方稅源。調整優化消費稅徵稅範圍、稅率，並推進部分品目徵收環節後移。規範金融機構競爭秩序，深入推進地方中小金融機構減量提質。持續深化資本市場投融資綜合改革，進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度，拓展私募股權和創投基金退出渠道，提高直接融資、股權融資比重。(jq)
