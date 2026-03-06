05/03/2026 10:02

【兩會焦點】李強：健全中長期資金入市機制，拓展私募股權和創投基金退出渠道

《經濟通通訊社5日專訊》第十四屆人大第四次會議今日在北京開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。



*進一步深化國企改革，完善中國特色現代企業制度*



李強表示，要持續深化資本市場投融資綜合改革，進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度，拓展私募股權和創投基金退出渠道，提高直接融資、股權融資比重。還要充分激發各類經營主體活力。堅持和落實「兩個毫不動搖」。制定和實施進一步深化國資國企改革方案，推進國有經濟布局優化和結構調整。完善民營經濟促進法配套法規政策，從法律和制度上保障平等使用生產要素、公平參與市場競爭、有效保護合法權益。



報告又指出要完善中國特色現代企業制度。大力弘揚企業家精神，促進年輕一代企業家健康成長。推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展。分型分類精準幫扶個體工商戶發展。下更大力氣解決拖欠企業帳款問題。持續打造一流營商環境，更好支持企業安心經營、高質量發展。(ry)