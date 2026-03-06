05/03/2026 10:13

【兩會焦點】李強：提升港澳依法治理效能，支持港澳更好融入和服務國家發展大局

《經濟通通訊社5日專訊》第十四屆人大第四次會議今日在北京開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。其中有關港澳的篇章提到，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。



*貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略*



報告又提到，要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。(ry)