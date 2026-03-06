05/03/2026 10:18

【兩會焦點】李強：全面深入貫徹軍委主席負責制，加快先進戰鬥力建設

《經濟通通訊社5日專訊》國務院總理李強今日在政府工作報告中表示，過去一年，國防和軍隊現代化建設取得新的成就。新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，以政治建軍為引領，持續深化政治整訓，接續打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。



李強稱，要扎實推進練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。同時，抓好軍隊建設「十五五」規劃編制，實施國防發展重大工程，實施軍事理論現代化推進工程。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和布局，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。



此外，李強還提出要加快國防動員能力建設，深化全民國防教育。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」工作，鞏固軍政軍民團結。(wn)