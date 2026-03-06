05/03/2026 10:38

【兩會焦點】李強：城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。



李強表示，要更大力度保障和改善民生。居民醫保人均財政補助標準提高24元人民幣。健全多層次醫療保障體系，穩步推動基本醫療保險省級統籌，優化醫藥集中採購和價格治理，深化醫保支付方式改革，完善結餘資金使用政策。堅決打擊欺詐騙保。加快發展商業健康保險，推動創新藥和醫療器械高質量發展，更好滿足人民群眾多元化就醫用藥需求。



加強社會保障和服務。城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元人民幣。深入實施積極應對人口老齡化國家戰略，擴大普惠養老服務供給，積極發展農村養老服務，實施中度以上失能老年人養老服務消費補貼項目。積極開發老年人力資源，制定推進銀發經濟高質量發展的措施，完善老年用品產品、養老金融、旅居養老等支持政策。倡導積極婚育觀。加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。完善生育保險制度和生育休假制度。(jq)