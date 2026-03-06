05/03/2026 10:41

【兩會焦點】李強：嚴防虛假化債，把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律

《經濟通通訊社5日專訊》國務院總理李強在政府工作報告提出，積極有序化解地方政府債務風險。支持各地用足用好政策，加快化解隱性債務風險，嚴防虛假化債，堅決把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律。



加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，分類有序推動改革轉型。優化債務監測考核指標，構建統一的政府債務管理長效機制。積極穩妥化解金融領域風險。充實地方中小金融機構風險處置資源和手段。堅持市場化法治化原則，有序推進高風險機構處置。多渠道加大資本補充力度，穩妥處置金融機構不良資產。加強金融監管協同，防範打擊非法金融活動。強化金融風險監測預警和早期糾正，提高風險源頭防控能力。(ct)