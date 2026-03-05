05/03/2026 11:37

【外圍經濟】蘋果推599美元MacBook Neo，入門級別會有市場？

《經濟通通訊社5日專訊》蘋果(US.AAPL)宣布推出售價599美元起的全新手提電腦MacBook Neo，打破Mac系列最低價格，教育優惠價更低至499美元。



市場分析指，此舉旨在以定價吸引學生等預算有限群體，並直接向長期佔據該價格帶的Google Chromebook及Windows PC宣戰。



硬件配置方面，MacBook Neo配備13吋Liquid Retina螢幕，並提供柑橙色、銀色、藍色及粉紅色四款鮮豔配色。



該機型搭載原本用於iPhone的A18 Pro晶片，這亦是蘋果首次將智能手機處理器引入Mac產品線。這項破天荒的設計使其在無風扇架構下，仍能流暢支援Apple Intelligence，並提供長達16小時的電池續航力。(rc)