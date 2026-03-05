05/03/2026 09:50

【特朗普當政】聯儲局褐皮書：多數地區經濟活動溫和增長，支出放緩拖累銷售

《經濟通通訊社5日專訊》聯儲局發布的褐皮書調查顯示，近幾個星期美國多數地區的經濟活動，以輕微至溫和的速度增長，但愈來愈多地區報告經濟活動持平或下滑。



褐皮書的調查顯示，不少地區反映銷售受到經濟不確定、價格敏感度提高，以及低收入消費人士減少支出的影響。



此外，儘管企業尋求借助人工智能提升效率，但就業水平仍總體穩定。部分轄區和多個行業的企業，尋求通過人工智能或其他形式的自動化來提高效率，大多數強調的目標是提升生產率，而非取代員工。



在聯儲局12個轄區中，有8個報告通脹溫和，企業預計價格短期的上升速度將放緩。多數地區的企業表示，薪金以溫和的速度增長。(rc)