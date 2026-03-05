05/03/2026 11:36

【特朗普當政】特朗普擬3月底向國會提交預算案，國防開支或增五成

《經濟通通訊社5日專訊》據媒體引述知情人士透露，特朗普政府計劃於3月30日當周向國會提交新財政年度預算案，具體目標日期為3月31日。眾議院軍事委員會主席羅傑斯(Mike Rogers)亦表示，預期五角大樓的預算申請將於本月底或下月初出爐。



隨著預算案即將提交，年度撥款程序亦將啟動。眾議院撥款委員會共和黨員周三（4日）召開會議商討日程。高級撥款委員阿德霍爾特會後指出，委員會目標在4月中下旬開始審議年度撥款法案，但強調時間表仍需視乎國會日程調整。



阿德霍爾特坦言，由於時間緊迫，當局必須採取較積極的態度，預計將優先處理立法機關及軍事建設與退伍軍人事務部等爭議較小的撥款法案。



在預算細節方面，特朗普此前曾表示，希望將五角大樓的預算基數設定為1.5萬億美元，較目前水平大幅增加約50%，預料該提議將面臨國會議員的巨大阻力。此外，國防部或於本周五（7日）單獨提出緊急撥款申請，以補充因應對伊朗戰事而消耗的彈藥及其他成本。(rc)