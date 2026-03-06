06/03/2026 14:03

【中東戰火】受伊朗戰事影響，首爾汽油均價3年多來首次超過每升1900韓元

《經濟通通訊社6日專訊》周五公布的政府數據顯示，受中東緊張局勢升級的影響，韓國首都首爾的汽油和柴油平均價格已超過每升1900韓元（約10港元）。與此同時，政府繼續警告不要進行任何非法行為，例如價格串通。



韓國總統李在明在社交媒體平台 X上再次向國內煉油企業發出警告，提醒他們注意可能存在的串通擡高燃油價格的行為。此前一天，他還在內閣會議上指示官員考慮設定價格上限。



據韓國國家石油公司(KNOC)旗下油價信息服務平台Opinet的數據顯示，截至當地時間周五上午9點，首爾汽油均價較前一日上漲27.5韓元，達到每升1916.5韓元；柴油均價上漲38.9韓元，達到每升1934.1韓元。



這是首爾汽油價格3年7個月以來，首次突破每升1900韓元大關。柴油價格上一次突破這一關口是在2022年12月。(jf)