06/03/2026 16:43

【兩會焦點】鄭柵潔：應對學齡人口排浪式達峰，「十五五」將重點高中建設

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》全國人大會議舉行經濟主題記者會。國家發改革主任鄭柵潔表示，中國人口總體上已經由增量發展向減量發展、高質量發展階段過渡，呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化等明顯特征，需要相應優化公共資源配置。



以教育為例，中國初中、高中、高等教育三個階段的學齡人口將分別於2026年、2029年、2032年達峰，應對這三個排浪式達峰，「十五五」規劃綱要草案將普通高中建設和優質本科擴容作為重點任務，針對性回應和解決現實問題。



他表示，五年規劃既是國事也是家事，「十五五」規劃綱要草案主要指標中，民生福祉類指標佔比最高，分別從就業、收入、教育、醫療、養老、托育、預期壽命等方面設置7個指標，引導民生保障向好向優不斷升級。