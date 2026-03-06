06/03/2026 16:47

【兩會焦點】王文濤：每年外部環境沒有「最」不確定、只有「更」不確定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》全國人大會議舉行經濟主題記者會。商務部部長王文濤表示，近期地緣衝突加劇，國際經貿秩序和全球產業、工業遭到衝擊，應該說外部環境更加的不確定。每年都在說「不確定」，現在我感到每年（外部環境）沒有「最」不確定、只有「更」不確定。今年我們還將圍繞貿易強國建設「三大支柱」，也就是貨物貿易、服務貿易和數字貿易。加強「四個統籌」，全力穩住外貿基本盤。



*去年對美出口降19.5%，整體出口增6.1%*



王文濤表示，去年中國出口「一增一降」是多元化布局的結果，去年中國對美出口下降19.5%，但是按人民幣計算，中國整體出口增長6.1%，一增一降是中國（外貿）多元化布局的結果。



王文濤表示，中國外貿新業態、新模式展現出強勁活力，跨境電商進出口規模達到了2.75萬億。