06/03/2026 09:34

【兩會焦點】丁薛祥今早參加港澳地區全國政協委員聯組會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥今天早上參加港澳地區全國政協委員聯組會。



聯組會在全國政協禮堂舉行，幾名全國政協副主席何厚鏵、梁振英、蘇輝、咸輝，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，以及超過200名政協委員出席。



會議由全國政協副主席梁振英主持，首名發言的是全國政協常委、香港旅發局主席林建岳，他說今天的香港正處在由治及興的關鍵階段，如何實現更好發展是重大課題，面對世界百年未有的大變局，香港比過去任何時候都更加需要按照國家主席習近平講話要求，堅持和完善行政主導，更好融入和服務國家發展大局。