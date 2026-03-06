06/03/2026 11:24

【兩會焦點】丁薛祥：落實行政主導需特區政府和社會各界共同努力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥今天早上參加港澳地區全國政協委員聯組會，與委員共商國是。



全國政協常委、香港旅發局主席林建岳發言稱，今天的香港正處在由治及興的關鍵階段，如何實現更好發展是重大課題，面對世界百年未有的大變局，香港比過去任何時候都更加需要按照國家主席習近平講話要求，堅持和完善行政主導，更好融入和服務國家發展大局。香港要切實擔起、負起第一責任人責任，將行政主導落實到發展規劃方面。



丁薛祥聽取全國政協常委、香港旅發局主席林建岳發言後，指對方所講的行政主導觀點非常好，從歷史的教訓，以及未來落實「十五五」規劃，香港與大陸融合發展的使命與責任，對行政主導重要意義和必要性作了很好的闡述。



丁薛祥認為，真正落實行政主導不是容易的事，既需要行政長官、特區政府增強當家人意識，也需要社會各方面，包括立法會、司法機關共同配合、共同支持，行政主導不是行政長官一個人的事，也是港澳特區政府、廣大市民、社會各界共同責任，大家要共同努力。



此外，他表示，林建岳對香港文化影視事業作出了很好貢獻、做了很多事，林建岳父親林百欣亦投資過一些大陸電影。電影《建黨大業》、《建國大業》、《建軍大業》這些文化事業、影視事業，對大陸和香港交流融合有很重要作用。