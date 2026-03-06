06/03/2026 15:42

【兩會焦點】藍佛安：1000億財政金融協同促內需專項資金，可惠及萬億級信貸

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》十四屆全國人大四次會議今日下午舉行經濟主題記者會。財政部部長藍佛安表示，今年創新設立財政金融協同促內需的政策工具，就是抓住居民消費、民間投資兩個關鍵設計出一套機制，發揮財政、金融、產業等多個政策的各自優勢，有機結合、協調聯動，帶動金融活水和大規模社會資金流向消費和實體經濟，進一步放大財政資金的乘數效應。



藍佛安稱，今年中央財政專門安排1000億元（人民幣．下同），推出財政金融協同促內需一攬子6項政策，當中4項定向支持民間投資、2項支持居民消費。內需為主導、內部可循環，是大國經濟的獨特優勢。當前中國經濟總體向新向優，但是供強需弱的矛盾依然突出，居民消費活力不足，民間投資增長偏弱。



為破解這一問題，今年中央財政專門安排1000億元，推出財政金融協同促內需一攬子政策，形成財政傳導、金融放大，市場運作的傳導鏈條，撬動更大規模社會資源流向擴內需重點領域，疊加今年2500億元消費品以舊換新政策，力度大於去年。初步匡算，千億級的財政資金可支持惠及萬億級的信貸，實現「四兩撥千斤」的效果。(sl)