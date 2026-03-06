06/03/2026 15:42

【兩會焦點】商務部：推動生物技術、外商獨資醫院等開放試點落地見效

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》全國人大會議舉行經濟主題記者會。商務部部長王文濤表示，在服務消費領域，商務部要推動對外開放和對內放開。以服務業為重點，擴大市場准入和開放領域，推動增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點落地見效。清理國內服務領域的不合理限制措施，擴大優質服務供給。



*「十四五」時期中國人均消費GDP從1萬美元增至1.3萬美元*



王文濤表示，「十四五」時期，中國人均消費GDP從1萬美元增至1.3萬美元，居民消費呈現趨勢性變化。傳統消費從原來的短缺轉變為優質、綠色低碳消費。從結構看，服務消費特別是體驗式消費增長強勁，2022-2025年，中國服務零售額年均增長達10.4%。



他表示，「十四五」時期，中國消費市場規模穩居全球第二，以購買力平價換算，已經是世界第一。



說到春節消費，他表示，今年春節9天假期，線下消費熱鬧紅火。春節期間線下實體消費增速反超線上，這是近年來首次。