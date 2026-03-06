06/03/2026 15:45

【兩會焦點】潘功勝：人行將靈活高效運用降準降息等多種貨幣工具

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》全國人大會議舉行經濟主題記者會。人民銀行行長潘功勝表示，2026年人民銀行將實施適度寬鬆的貨幣政策，靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具，發揮增量和存量、貨幣政策和財政政策的集成協同效應。在數量上，將綜合運用短、中、長期的政策工具，保證市場的流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長，同經濟增長、價格水平的預期目標相匹配。



潘功勝表示，過去兩個月時間，在公開市場各項工具淨投放中長期資金約2萬億元人民幣，總體看，社會融資條件處於寬鬆狀態，金融總量合理增長。



*未來將逐步淡化數量型中介目標，金融總量更多作為觀測性*



潘功勝表示，目前中國貨幣政策採用數量型和價格型調控並行的方式，未來將逐步淡化數量型中介目標，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性指標，為更好發揮利率調控的作用創造條件。