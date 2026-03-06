06/03/2026 18:49

【中東戰火】大新：短線若再次跌穿25000點心理關口，可能會下試24000點水平

《經濟通通訊社6日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部發表研究報告指，美伊戰事短期續引起市場波動，霍爾木茲海峽受阻或影響內地能源供應鏈，加上內地調低經濟增長目標，或增加港股壓力。恒指短線若再次跌穿25000點心理關口，可能會下試24000點水平，阻力位為2月高位27400點。



報告提及，美以向伊朗展開大規模攻擊，霍爾木茲海峽航道受阻，國際油價急升，推動能源股全周逆市升3.7%，布蘭特期油升至每桶85美元，帶動石油股造好，該行維持能源股中性觀點。石油股的升幅大約已反映美伊戰事對油價的提振，油價短線不排除仍有上漲空間。不過霍爾木茲海峽受阻，加上伊朗石油產量或受戰事影響，或會影響油企的原油供應。同時，運費急升亦增加內地油企的原油成本，可能會抵銷了部分油價上升的利好因素。(bn)