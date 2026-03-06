06/03/2026 11:50

【兩會焦點】瑞銀：今年內地GDP升近5%仍可期，惟消費或僅溫和恢復

《經濟通通訊社6日專訊》瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇指出，雖然今年內地政府將GDP增長目標定於4.5%至5%，較過往兩年「5%左右」有所下調，但認為是彈性及具空間的政策，且仍可期待今年GDP增幅可接近5%。



宋宇指出，對於赤字率續定於4%左右，他認為財政政策由於去年經濟環境生態向好，沒有按年明顯提升，但一旦支出力度要增加，於必要時亦可再作調整。



貨幣政策方面，他認為利率有進一步下調空間，尤其是民營企業利率水平仍然偏高；存款準備金率亦有一定下調空間。雖然兩會期間對消費採取了一些措施，但建議市場預期不要太高，市場可能僅呈溫和恢復。



他亦認為，內地政府有必要進一步擴大刺激措施，或用在有用的地方。他直言，在通縮環境外，若政府越不花錢，則居民消費、收入情況更差，形成惡性循環。



他續指出，內地內需在消費及投資情況均面對挑戰，受制於低收入人群支出減少，經濟因AI出現結構變化令勞動力下降，以及地緣政治影響，因此投資、消費限制方面仍有更多工作要做。(rh)