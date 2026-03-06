06/03/2026 14:33

【兩會焦點】唐英年引述丁薛祥指十五五機遇多，香港制定5年計劃是好事

《經濟通通訊社6日專訊》主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥早上參加港澳地區全國政協委員聯組會，與委員共商國是。全國政協常委唐英年會後見記者，引述丁薛祥提及5點期望，首先是政協委員要支持行政長官和特區政府行政主導；今年將舉行選委會選舉，要做好有關選舉；各委員要支持香港繼續繁榮發展，金融穩定，加快發展北都；加快發展創新產業及人才之都，維護國家安全，壯大發展愛國愛澳力量，未來政權要牢牢掌握在愛國者手中；最後是香港要搶抓「十五五」機遇。



唐英年引述丁薛祥稱，「十五五」有很多機遇，令香港未來發展踏上新台階，所以香港制定5年計劃是好事，並舉例很多人認為航運業在香港屬於夕陽行業，但當中涉及金融、保險、專業服務業等，因此並非式微，只要航運業轉型創新，可以開拓新領域；金融業同樣有很多機遇，例如人民幣國際化進程加快，對香港及國家都有利。



唐英年亦引述丁薛祥指香港去年立法會選舉成功，投票人數增加；亦有提到黎智英案，當涉及國家安全問題就需要嚴正以待。另外又說香港特區政府穩妥處理宏福苑大火的善後工作，唐英年說這屬於丁薛祥的定調。(rh)