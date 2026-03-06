06/03/2026 16:32

致同:亞太及全球職場性別多元化倒退，女性高管佔比低於全球平均水平

《經濟通通訊社6日專訊》致同會計師事務所發布《商界女性調查報告》，數據顯示亞太地區女性領導者佔比仍落後於全球，今年更出現倒退，女性高管佔比下跌1.1個百分點至31.8%，較全球平均水平亦32.9%低1.1個百分點，亦錄按年輕微跌幅；南美洲則以37%領先全球。



而在中國，6.5%中型企業完全缺乏女性高管，較2025年全面覆蓋情況倒退。



不過，報告亦指出關鍵高管職位的女性參與率出現策略性增長，尤以行政總裁（CEO）職位最為顯著。全球女性CEO佔比達23.8%，較2025年上升2.1個百分點；中國女性CEO比例在2026年顯著增長6.4個百分點至22.5%。



致同對全球35個經濟體約1.5萬家中型企業進行調查，報告指出，過去22年間全球女性高管比例增加13.4個百分點，但2026年全球佔比微跌至32.9%。按目前進度推算，全球職場性別平等要到2051年才能實現。(rh)