06/03/2026 11:49

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.5625 -30.762 一周 1.77202 -31.56 兩周 1.87274 -26.607 一個月 2.19613 -11.566 兩個月 2.39929 -12.297 三個月 2.46589 -11.846 六個月 2.63815 -7.131 一年 2.80946 -2.846

《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息全線向下，與樓按相關的一個月拆息報2.19613厘，跌11.566基點，是2025年8月18日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.46589厘，跌11.846基點。隔夜息報1.5625厘，跌30.762基點，是1月14日後最低；一周拆息跌31.56基點，報1.77202厘，兩周則跌26.607基點，報1.87274厘。長息方面，六個月拆息跌7.131基點，報2.63815厘，一年期則跌2.846基點，報2.80946厘。港元匯價今日在7.8187-7.8232之間上落，最新報7.8231 。資料來源：香港銀行公會