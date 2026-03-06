06/03/2026 11:49
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報創逾半年低
《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息全線向下，與樓按相關的一個月拆息報2.19613厘，跌11.566基點，是2025年8月18日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.46589厘，跌11.846基點。
隔夜息報1.5625厘，跌30.762基點，是1月14日後最低；一周拆息跌31.56基點，報1.77202厘，兩周則跌26.607基點，報1.87274厘。長息方面，六個月拆息跌7.131基點，報2.63815厘，一年期則跌2.846基點，報2.80946厘。
港元匯價今日在7.8187-7.8232之間上落，最新報7.8231 。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.5625
|-30.762
|一周
|1.77202
|-31.56
|兩周
|1.87274
|-26.607
|一個月
|2.19613
|-11.566
|兩個月
|2.39929
|-12.297
|三個月
|2.46589
|-11.846
|六個月
|2.63815
|-7.131
|一年
|2.80946
|-2.846
資料來源：香港銀行公會