06/03/2026 09:14

【中東戰火】特區政府將為滯留阿聯酋港人爭取盡快獲得機位離開當地

《經濟通通訊社6日專訊》政府發言人表示，截至昨日下午5時，入境處已接獲約730名身處中東地區的港人查詢，當中約200人已安全離開當地，其餘港人均報稱身處安全地方，在接獲的查詢中接近九成是來自身處阿聯酋的港人。



發言人指出，迪拜機場本月2日起恢復有限度運作，由當地起飛的航班現時主要由阿聯酋當地的航空公司營運。特區政府已向阿聯酋航空表達希望其盡快加開更多航班，正爭取本月7日及8日的航班預留部分位置，供特區政府直接安排有特別需要的港人回港。



發言人又指，中東區內大部分空域及機場仍然關閉，特區政府一直與航空公司保持緊密溝通，了解復航計劃，盡力為滯留當地港人爭取盡快獲得機位離開當地。



入境處亦會繼續與相關港人保持聯絡，提供適切意見及可行協助，並繼續與外交部駐港公署、中國駐當地使領館及旅監局保持聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。(kl)