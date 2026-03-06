06/03/2026 10:00

【中東戰火】First Eagle：中東局勢短期料難復常，凸顯構建具韌性投資組合重要性

《環富通基金頻道6日專訊》First Eagle投資管理公司資深研究分析師Idanna Appio發表關於中東緊張局勢急劇升溫的評論。



美國過去數周持續就核協議向伊朗施壓，同時在區內集結軍力，最終於當地時間2月28日上午聯同以色列發動代號「史詩怒火」的軍事行動，對伊朗全國各地的關鍵官員及軍事設施展開空襲。伊朗隨即反擊，向海灣地區多個美軍基地及區內經濟與能源樞紐發動攻擊。



*金融市場反應相對理性，更擔憂引發通脹壓力*



金融市場對戰事爆發的反應相對理性且符合預期，油氣價格隨同黃金及美元等傳統避險資產同步上揚。美國國債孳息率及通脹平衡率雙雙走高，反映市場目前更擔憂攻打伊朗引發的通脹壓力，多於其對環球增長的潛在衝擊。環球股市周一（2日）早段雖大幅低開，但隨後跌幅顯著收窄。以標普500指數為例，美東時間中午已大致收復失地，走勢持平。板塊方面，大型石油、國防及航天股普遍造好，而航空公司及郵輪營運商股價則顯著受壓。



從宏觀經濟角度分析，市場主要關注戰事對全球能源供應的影響。若能源價格持續飆升，通脹壓力恐將捲土重來，打亂央行的減息部署，並拖累全球經濟活動。受伊朗襲擊影響，卡塔爾主要液化天然氣設施被迫停產，歐洲氣價應聲急漲。雖然伊朗本身的產量佔全球石油供應不足3%，但其有能力干擾霍爾木茲海峽的航運。這條狹窄水道連接波斯灣產油區與阿拉伯海，承載全球約五分之一的石油出口量。



*若航運持續受阻，或引發油價進一步抽升*



Appio指，由於風險急升令保險商拒絕為航程承保，導致霍爾木茲海峽的航運過去數日已陷入停擺。倘若航運持續受阻，或將引發油價進一步抽升，對全球經濟構成嚴重影響，尤其是高度依賴經該海峽進口原油的中國及其他亞洲市場。儘管石油輸出國組織及盟友(OPEC+)同意自4月起每日增產20.6萬桶，但除沙特阿拉伯外，該聯盟多個主要產油國均高度依賴霍爾木茲海峽出口原油；這意味著一旦航運持續中斷，新增產量亦難以緩解供應緊絀的困局。



目前美以聯軍與伊朗的戰事將持續多久仍屬未知之數，但局勢短期內似乎難以復常。伊朗最高領袖哈梅內伊身亡所造成的權力真空，令衝突的後續發展充滿變數，金融市場持續波動的風險亦隨之升溫。Appio指，地緣政治本就是First Eagle展望2026年時關注的潛在「肥尾」風險之一；近期中東緊張局勢明顯升級，更進一步凸顯構建具韌性投資組合的重要性。(wa)



