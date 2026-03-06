06/03/2026 17:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 特朗普政府提名沃什出任聯儲局主席，需參議院確認

▷ 施羅德投資提及沃什對資產負債表政策看法

▷ 沃什提名後長債孳息率上揚，市場反應顯現 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道6日專訊》施羅德投資固定收益策略師James Bilson指，1月30日，經過漫長的程序後，特朗普政府終於宣布擬提名沃什(Kevin Warsh)出任下任聯儲局主席；提名現需參議院確認。外界對沃什的傾向已有不少猜測。部分先入為主的假設或未必成立，他的思維可能比猜測更為細緻。畢竟，沃什本人近期甚少就貨幣政策發表公開評論。儘管如此，在沃什就當前美國貨幣政策立場給予更明確指引之前，以下幾點是部署固定收益投資組合時最值得留意的因素。*更有能力進一步溫和放寬幣策*就美國經濟而言，再度加碼放寬貨幣政策的必要性有限。增長保持穩健，而且在2025年下半年曾浮現的就業市場下行風險正在收斂。然而，經濟所需與決策者實際推出的措施未必一致。即使沃什一向顯得獨立思考，但若無法在面試聯儲局主席一職時中充分解釋進一步下調政策利率的理由，獲任命機會不高；因為估計美國當局傾向把利率推向約3%。與部分候選人相比，沃什不太可能主張遠超所需幅度的激進減息。但另一方面，他作為一名熟悉聯儲局內部運作、手腕高明的政治人物，比一些競爭對手更有能力實現進一步溫和放寬貨幣政策。*對資產負債表政策看法或更細緻*對於資產負債表政策，沃什的看法或較市場即時反應所想更為細緻。提名消息公布後，市場揣測他將計劃縮減聯儲局的資產負債表，導致長年期債券孳息隨即攀升。雖然他長遠可能傾向使資產負債表更精簡，但這是其長期目標，且高度懷疑他會否以擾亂美國國債市場的方式落實。他對資產負債表的審慎更加反映一個長期取向：在未來需要貨幣刺激時（短期內不會出現），避免再使用量化寬鬆；以及與美國財政部加強協調，使政策更一致。雖然後者將引發外界對聯儲局受「財政主導」的憂慮，但一套跨政府職能的整體政策方針或有助其更暢順地運作。舉例而言，長遠來看，若聯儲局容許其持有的長年期美國國債到期後自然縮減，同時透過監管改革創造出相應的需求來吸納這些資產，這未必是糟糕的政策。*會否調整聯儲局政策框架尤為關鍵*施羅德投資將密切留意沃什會否提出調整聯儲局貨幣政策框架，尤其是針對美國就業市場的部分。這對債券投資者尤為關鍵。美國國會授權聯儲局以「穩定物價與充分就業」為目標，但如何詮釋由聯儲局自行決定，例如把「穩定物價」界定為2%通脹。要維持鴿派傾向而又不失公信力，其中一個論點可以是將美國「全民就業」的定義，詮釋為比聯儲局目前估計的4.2%「自然失業率」更低的水平。其他條件不變下，較低的自然失業率估值代表政策利率應相應調低（理由或包括：人工智能(AI)應用帶來的結構性變化，或2018年美國失業率低於4%而薪酬壓力仍然溫和的經驗）。雖然仍待更多證據證明沃什正朝此方向思考，但他過往把 AI與生產力視為通脹下行推動力的評述，多少釋出相關訊號。*對美國存續期保持適度看淡*基於美國經濟增長前景仍強、就業市場出現穩定跡象，以及財政支持措施在2026年持續滲透經濟，施羅德投資對美國存續期（利率風險）保持適度看淡。不過，鑑於預期沃什既有意亦有能力推動進一步減息，任何拋售債券的幅度料將會有限。若市場對2026年餘下時間的減息預期降低至一次或更少，會對美國存續期轉趨較正面看法，但現階段尚未到位。債券市場的長息部分仍然容易受到財政紀律不足的影響，但自沃什獲提名的消息公布後，由於市場將他過往對資產負債表的看法推斷為未來將會削弱長債需求的政策，長債孳息率已見上揚。同樣地，目前時機未到，但若此趨勢持續，將會提供具吸引力的機會－－30年期美國國債孳息率一旦升穿5%，其估值將顯得更為吸引。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。