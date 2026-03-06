06/03/2026 09:26
【聚焦人幣】人幣中間價貶18點子，報6.9025
《經濟通通訊社6日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9025，較上個交易日跌18點子，上個交易日報6.9007。中東局勢持續升級推高美元避險需求，監管層穩定市場預期。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9025
|+18.00
|1歐元/人民幣
|8.0132
|-230.00
|100日圓/人民幣
|4.3814
|-171.00
|1港元/人民幣
|0.8825
|-0.60
|1英鎊/人民幣
|9.2198
|-111.00
|1澳元/人民幣
|4.8415
|-440.00
|1紐元/人民幣
|4.0721
|-280.00
|1新加坡/人民幣
|5.3907
|-252.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8414
|-204.00
|1加元/人民幣
|5.0494
|-111.00
|1人民幣/林吉特
|0.5715
|+9.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3929
|+1153.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4129
|+461.00
|1人民幣/韓元
|214.5100
|+261.00