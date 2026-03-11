06/03/2026 14:23

【ＡＩ】信通院：截至去年6月中國計算設備算力總規模佔全球約兩成

《經濟通通訊社6日專訊》中國信通院發布《先進計算暨算力發展指數藍皮書（2025年）》，截至2025年6月，全球計算設備算力總規模為4495 EFlops，大幅增長117%；智能算力成為絕對主導，為3846 EFlops，佔全球總算力的85%。計算產業強勢增長，智算市場表現亮眼，AI服務器與AI芯片市場規模實現翻倍增長。



報告顯示，截至2025年6月，中國計算設備算力總規模達到962 EFlops，全球佔比約為21%，同比增速達73%，計算設備智能算力規模達到782 EFlops，同比增長96%，在全國算力佔比達81%。報告並指，中國計算產業發展迅速，重點領域實現技術突破，算網協同能力顯著增強，算力投資保持穩定增長，數據市場結構持續優化，產業重心正從模型訓練向場景應用遷移。



另外，報告提到，近八年來中國算力規模年均增長48%，數字經濟年均增速13.7%，均高於全球平均水平，算力已成為數字經濟發展的核心生產要素和關鍵驅動力。(wn)