06/03/2026 17:30

【ＡＩ】原豆包PC端產品負責人據報創業做AI手機，公司註冊資本千萬美元

《經濟通通訊社6日專訊》據內媒報道，從字節跳動離職四個月後，原豆包PC端產品負責人齊俊元註冊成立新公司。天眼查顯示，3月4日，此間無限（上海）智能科技有限公司註冊成立，法定代表人為齊俊元，公司註冊資本為1000萬美元，由今朝智華控股有限公司全資持股。公司經營範圍包括技術開發、諮詢、人工智能應用軟件開發等。



市場消息稱，齊俊元已完成兩輪融資，投資方包括IDG等頭部美元基金，公司估值已達到數億美元。此次創業方向為GUI Agent（圖形界面智能體）手機，即讓AI具備「看懂界面、操作手機、直接執行任務」的能力。



公開資料顯示，齊俊元於2011年推出協同辦公SaaS產品Teambition，並在2013至2014年完成Pre-A輪至A輪融資，2016年獲得騰訊戰略投資。2019年，Teambition被阿里巴巴以1億美元收購，隨後齊俊元加入阿里巴巴擔任阿里雲盤負責人，主導該產品研發並於2021年正式上線運營。2023年1月，齊俊元加入字節跳動旗下團隊協作產品飛書，擔任飛書產品副總裁。2024年1月，齊俊元轉崗至Flow（AI部門），負責豆包PC端產品。去年11月，齊俊元從字節跳動離職。(wn)