06/03/2026 08:47

【中東戰火】中國據報正與伊朗磋商，要求確保油輪安全通過霍爾木茲海峽

《經濟通通訊社6日專訊》據《路透》從外交消息人士處獲悉，隨著美以對德黑蘭的戰爭升級，中國正與伊朗進行磋商，以確保伊朗原油和卡塔爾液化天然氣船隻能夠安全通過霍爾木茲海峽。



這場已持續六天的戰爭幾乎切斷了這條關鍵航運通道，全球五分之一的石油和液化天然氣供應因此中斷。消息人士稱，與伊朗保持友好關係的中國高度依賴中東能源供應，中國對伊朗癱瘓霍爾木茲海峽航運的舉動表示不滿，正敦促德黑蘭方面確保油輪安全通行。



*貨船改信號「中國船東」後通過海峽*



船舶追蹤數據顯示，一艘名為「鐵娘子號」的船隻在將信號改為「中國船東」後於夜間通過海峽。



自衝突爆發以來，原油價格已上漲逾15%，因德黑蘭襲擊海灣能源設施及穿越海峽的船隻導致原油生產中斷。據Vortexa和船舶追蹤機構Kpler統計，目前約有300艘油輪滯留該海峽。



糖業資深人士Mike McDougall向《路透》透露，中東糖業高管表示目前仍有部分船隻通過海峽，但均為中國或伊朗船東所有。(ry)