06/03/2026 15:03

【兩會焦點】長安汽車朱華榮：爭取在2030年實現整車銷量400萬輛

《經濟通通訊社6日專訊》全國人大代表、中國長安汽車(深:000625)黨委書記、董事長朱華榮，今早出席十四屆全國人大四次會議的重慶代表團舉行開放團組會議時提到，未來十年，長安汽車集團在智能網聯新能源汽車領域大概會投入2000億元人民幣，再新增1萬人的科技創新團隊，「我們的目標是，希望在2030年能夠收入達到6000億元人民幣，整車銷量我們努力爭取要實現400萬輛，奮鬥就是500萬輛，其中新能源是300萬輛，海外150萬輛」。



朱華榮又強調，安全是技術底線，更是長安汽車集團這一新央企成立的責任和擔當，要用智能科技扛起這一責任。長安汽車把安全做進了每一個極端的場景。雖然日常不會開到這麼快，但在極端測試場景中，汽車在每小時220公里的極速情況下高速路上爆胎，以前基本上是車毀人亡，現在用爆胎穩控技術，在它的配合下可以讓這輛車做到臨危不亂、淡定剎車。(jq)