06/03/2026 15:59

【中東戰火】中國外交部：各方努力下，國航南航等陸續恢復中東國家航班

《經濟通通訊社6日專訊》在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，受局勢影響，中東多國領空關閉，造成大量人員滯留當地，其中也有一些中國乘客。



關於中國政府對他們提供的協助，外交部發言人毛寧表示，中方高度重視中國乘客滯留中東國家的情況，外交部第一時間啟動了應急機制，指導有關駐外使領館加強做外方工作，並全力為滯留同胞提供協助，同民航局等國內主管部門緊急會商，推動航空公司在確保安全的情況下，盡快復飛航班，在各方共同努力下，相關工作取得了積極進展：3月4日晚，載有近300名中國公民的外航航班自迪拜安全飛抵廣州；5日起國航、東航、南航、海航陸續恢復至阿聯酋、阿曼、沙特等國的往返航班。



毛寧再次鄭重提醒，當前中東局勢仍複雜嚴峻，存在較大的不確定性，中國公民應避免前往受軍事衝突波及的國家和地區，已在當地的人員應密切關注有關信息，利用航班恢復窗口抓緊時間撤離，如有需要，及時聯繫中國駐當地使領館。(jq)