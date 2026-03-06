06/03/2026 11:14
《神州拆息》全周逆回購收水1.36萬億兩個月多，Shibor隔夜升5.2基點
《經濟通通訊社6日專訊》人民銀行公布，今日進行448億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有2690億元逆回購到期，即今日淨回籠2242億元。
人行本周共進行1616億元逆回購，對沖本周到期的15250億元，即人行本周共收水13634億元，單周收水規模創兩個月來最高。
人行昨日公告，將於今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式，開展8000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月(91天)。該規模較當日1萬億元的到期量減少2000億元。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜升，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3190
|+5.20
|1周
|1.4120
|+0.00
|2周
|1.4620
|+0.10
|1個月
|1.5417
|-0.51
|3個月
|1.5548
|-0.32
|6個月
|1.5660
|-0.40
|9個月
|1.5759
|-0.31
|1年
|1.5848
|-0.32
