06/03/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶139點子，報6.9142

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9025，較上個交易日跌18點子，上個交易日報6.9007。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開139點子，報6.9142，上個交易日即期匯率收盤報6.9003。



中東局勢持續升級推高美元避險需求，監管層穩定市場預期。一外資行交易員稱，「雖然短期走勢比較反覆，但偏向繼續逢高結匯，人民幣升值趨勢不變。」另一中資行交易員則認為，短期要看美指，如果美元利率往上走，那人民幣可能升不了了。



澳新銀行認為，美伊衝突的持續時間是決定其對增長、通脹和通脹預期影響，以及其如何轉化為外匯波動的關鍵。霍爾木茲海峽暫時關閉，將使石油市場在可預見的未來內承擔每桶5至10美元的地緣政治風險溢價，而油價上漲和避險需求將繼續支撐美元，並打壓歐元和日圓。(jq)