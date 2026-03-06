06/03/2026 16:43

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升22點子，兩連升，報6.8981

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8981，較上個交易日4時30分收盤價升22點子，兩連升，全日在6.8953至6.9142之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升165點子，報6.9005。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9025，較上個交易日跌18點子，上個交易日報6.9007。



市場人士指出，中東局勢持續升級料繼續支撐美元，不過客盤結匯需求也會限制人民幣跌幅，短期人民幣或在6.9附近區間震盪。



星展銀行最新報告認為，警惕美元短期內進一步上漲的可能性，但斷言美元到年底前不會走低還為時過早；不過短期內打破美元走勢僵局依然困難，因為伊朗衝突中主要參與方對「勝利」的定義相互矛盾，可能導致戰事難以結束。(jq)